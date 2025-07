Biometria facial passa a ser obrigatória no acesso à Arena e ao Beira-Rio; veja como se cadastrar

Os torcedores da dupla Gre-Nal vêm se adaptando ao sistema de reconhecimento facial para acessar os jogos na Arena do Grêmio e no Beira-Rio nos últimos meses. Em junho, a tecnologia passou a ser obrigatória em todos os setores dos estádios — inclusive para visitantes.

Ou seja, para o Grêmio, a partir do jogo desta terça-feira (8), contra o São José, pela Recopa Gaúcha, a Arena é acessada exclusivamente com biometria facial. Ao Inter, essa tecnologia passa a ser utilizada em todos os setores do Beira-Rio a partir do duelo contra o Vitória, no sábado (12), pela 13ª rodada do Brasileirão.