Biel faz juras de amor ao Atlético-MG após frustração com o Corinthians e já pode estrear

Um dia após a sofrida classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, nos pênaltis, diante do Bucaramanga, o Atlético-MG oficializou a contratação do atacante Gabriel Teixeira, o Biel, emprestado pelo Sporting por um ano. O reforço chegou fazendo juras de amor ao novo clube após ter quase tudo acertado com o Corinthians e já está liberado para estrear contra o Flamengo, no domingo, no Maracanã.

"Eu escolhi estar aqui no Galo, estou feliz e lisonjeado de defender o Atlético. Vou trabalhar muito para ajudar o time", disse Biel ao ser oficializado nesta sexta-feira e já apresentado. Na verdade, o atacante tinha tudo acertado para reforçar o Corinthians, que desistiu do negócio pela alta pedida dos portugueses, que queriam R$ 45 milhões pela venda e não aceitaram emprestá-lo.

A negociação com os mineiros, contudo, foi diferente. Os portugueses acertaram um empréstimo do jogador por uma temporada, com preço de venda e obrigação de compra ao fim do vínculo. O reforço vestiu a camisa 77 e já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, podendo visitar o Flamengo no domingo.

"(Biel) Vem motivado, acreditou no projeto do Atlético, demonstrou muito interesse, respeito e desejo de estar aqui. Jogador jovem, agressivo, virtude técnica, com a cara do Galo", elogiou o diretor de Futebol Victor Bagy.

Com poucos jogos no Sporting e admitindo que sua primeira passagem pela Europa foi frustrada, Biel busca dar a volta por cima na carreira em Belo Horizonte e garante estar totalmente focado no novo clube para no futuro, quem sabe, brilhar nos gramados europeus.