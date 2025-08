Bia Haddad perde para holandesa na estreia e é eliminada do WTA 1000 de Montreal

Bia perdeu por 2 sets a 1. MATTHEW STOCKMAN / AFP

A participação do tênis brasileiro no Canadá esta semana não foi boa. Ao menos em jogos de simples. Após a derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Toronto, na segunda-feira (28), Beatriz Haddad Maia foi eliminada, nesta terça-feira (29), no WTA 1000 de Montreal, ao perder para a holandesa Suzan Lamens, número 64 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 3/6.

Bia segue na competição, mas no torneio de duplas. Ela joga nesta quinta-feira (31) com a alemã Laura Siegemund diante das favoritas Elise Mertens (Bélgica) e Veronika Kudermetova (Rússia), cabeças de chave número 4 do torneio.

Com a derrota, Bia e João Fonseca só voltam a jogar em simples no Masters 1000 de Cincinnati, que será disputado entre os dias 7 e 18 de agosto. O torneio, realizado em quadra dura, reúne os principais nomes do circuito e antecede a disputa do US Open, quarto e último Grand Slam do ano.

A partida

Diante de Lamens, Bia teve uma atuação irregular, ao sofrer muito com os deslocamentos rápidos da holandesa, que fechou a primeira parcial em 6/2. Bia se recuperou no segundo set e pareceu ter domínio sobre a adversária, ao marcar 6/1.