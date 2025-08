Bia Haddad Maia x Suzan Lamens: onde assistir ao vivo à partida no Masters 1000 de Montreal

Bia é a atual número 21 do ranking.

Bia Haddad Maia entra em quadra nesta terça-feira (29) para a estreia no Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

A adversária da brasileira será a holandesa Suzan Lamens, número 64 do ranking da WTA. A partida ainda não tem horário definido pela organização.

O único encontro entre Bia e a holandesa ocorreu em 2021, na primeira rodada do ITF W60 de Oeiras, no saibro português. Na ocasião, a holandesa levou a melhor com uma virada por 2/6, 6/4 e 6/3.