Bia Haddad Maia perde para número 110 do mundo e é eliminada em Wimbledon

Bia perdeu na segunda rodada. Adrian Dennis / AFP

A brasileira Bia Haddad Maia é mais uma cabeça de chave eliminada em Wimbledon. Nesta quata-feira (2), a paulista que era a 21ª favorita do torneio, foi batida pela húngara Dalma Gálfi, 110ª do ranking mundial, que fez 2 sets a 0, parciais de 7/6 (9-7) e 6/1.

Bia abusou dos erros de saque, especialmente no primeiro set, quando cometeu sete de suas oito duplas faltas.

Gálfi, de 26 anos, foi uma das grandes promessas do circuito feminino e em 2015, ainda quando era júnior, foi campeã de simples do US Open derrotando a estadunidense Sofia Kenin e de duplas, em Wimbledon, com a compatriota Fanny Stollár. Ao final daquela temporada foi escolhida Campeã Mundial júnior pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

No confronto desta quarta, a húngara teve paciência e se adaptou melhor às condições da quadra 7, especialmento do vento que chegou após a chuva que atrasou o início da rodada e com

Como foi o jogo

Bia começou bem e logo abriu 40-0 com o saque. Porém, logo depois cometeu duas duplas faltas seguidas e quase comprometeu o primeiro game. Mas ela não conseguiria ser regular e perdeu o saque em 4-3. A húngara teve saque e vantagem em 5-4, mas acabou permitindo o empate da brasileira.

As duas tenistas mantiveram o serviço e foram para o tie-break, onde Gálfi sacou em 6-5, mas não conseguiu fechar. Com 6-6, Bia cometeu mais um dupla falta e ficou atrás mais uma vez. A paulista ainda salvou o quarto set point que teve contra, mas quando sacava em 7-8, errou uma esquerda e perdeu a parcial (9-7) que durou 71 minutos.

No segundo set, Gálfi passeou em quadra. Confiante, a húngara quebrou o saque de Bia Haddad em 2-0 e 4-0 e rapidamente liderou em 5-0. A brasileira ainda conseguiu confirmar um saque, antes de dar adeus ao torneio.

A próxima adversária de Dalma Gálfi será a estadunidense Amanda Anisimova, que volta a jogar em Wimbledon após duas temporadas ausente. Número 12 do mundo e campeã juvenil do US Open de 2017, ela eliminou a mexicana Renata Zarazúa por 6/4 e 6/3.

Bia ainda jogará a chave de duplas com a alemã Laura Siegemund. Elas devem estrear ainda nesta quarta, contra as estadunidenses Hailye Baptiste e Caty McNally.