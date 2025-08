Bia Haddad Maia perde e também é eliminada no torneio de duplas em Montreal

A brasileira Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund foram eliminadas na estreia do torneio de duplas do WTA 1000 de Montreal, no Canadá, ao serem derrotadas, nesta quinta-feira, pela belga Elise Mertens e pela russa Veronika Kudermetova por 2 seta 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/8.

Bia, número 1 do Brasil e 21ª do mundo, foi eliminada também do torneio canadense na chave de simples. Ela volta a jogar em simples no Masters 1000 de Cincinnati, que será disputado entre os dias 7 e 18 de agosto. O torneio, realizado em quadra dura, reúne os principais nomes do circuito e antecede a disputa do US Open, quarto e último Grand Slam do ano.

Bia e Laura estiveram na frente do placar, com 4/2, no primeiro set, mas as atuais campeãs de Wimbledon reagiram e venceram quatro games seguidos para fechar a primeira parcial.

A brasileira e a alemã mantiveram o entusiasmo no segundo set e logo abriram 4/1. As adversárias chegaram a ameaçar, mas Bia e Laura venceram por 6/4.