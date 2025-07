Bia Haddad Maia passa pela estreia nas duplas em Wimbledon

Após a frustração pela eliminação na segunda rodada do torneio de simples, para a húngara Dalma Gálfi , a brasileira Bia Haddad Maia voltou à quadra nesta sexta-feira (4) para a estreia nas duplas. Ela e a alemã Laura Siegemund venceram as estadunidenses Hailey Baptiste e Caty McNally por 2 a 1 , parciais de 6/1, 2/6 e 6/3, em duas horas de partida.

Número 35 do mundo na especialidade, Bia está ganhando duas posições apenas com a vitória desta sexta. Já no ranking da temporada, ela e Siegemund estão em oitavo lugar, ocupando a última vaga para o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores parcerias de 2025.