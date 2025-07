Bia Haddad Maia está nas oitavas de final de duplas em Wimbledon

Bia Haddad Maia e Laura Siegemund voltaram a demonstrar que formam uma parceria muito consistente. Neste sábado (5), a brasileira e a alemã derrotaram as britânicas Jodie Burrage e Sonay Kartal por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em jogo que teve 1h21min de duração em uma repleta e acanhada quadra 16 no All England Club.