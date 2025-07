Bernardinho prevê "semana dura" na Liga das Nações de vôlei, mas aposta na força do Brasil

Líder isolada da fase de classificação da Liga das Nações de Vôlei , com 20 pontos, a seleção brasileira masculina está bem perto da vaga às finais, o que já pode vir diante da Argentina, na quarta-feira (16). Bernardinho avaliou a semana de jogos no Japão como "bastante dura" e espera conseguir a vaga o mais breve possível.

Além dos argentinos, o Brasil terá pela frente os donos da casa na sexta-feira, a renovada Turquia no sábado e a sempre perigosa Alemanha no domingo.

Bernardinho aposta no time descansado após as partidas nos Estados Unidos e bem treinado para buscar a vaga.

O treinador brasileiro alerta para as mudanças de elenco de todas as equipes , nesta etapa.

— Logo de cara uma primeira final com a Argentina, um time de muita qualidade, experiente, com algumas modificações, mas com a base do próximo ciclo e que fez duas boas semanas e brigam pela classificação. Mas para nós, uma vitória nos aproximaria muito dessa classificação, que é o primeiro objetivo para chegar nas finais na China —disse o treinador de 65 anos.