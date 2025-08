Bernardinho avalia vaga na semifinal da Liga das Nações: "Vamos melhorar"

Dono da melhor campanha da Liga das Nações masculina de vôlei , o Brasil está classificado para as semifinais da competição, que tem a etapa decisiva sendo disputada em Ningbo, na China.

Nesta quarta-feira (30), a seleção venceu o time da casa por 3 a 1 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Japão e Polônia , que se enfrentarão na quinta-feira (31), às 8h (de Brasília).

— Um início tenso, com um 31 a 29, com erros demais em ataque. Depois o time conseguiu se equilibrar um pouco mais. Mas a tensão pesou um pouco antes da partida. O time estava na expectativa, era uma quarta de final, para você ir para uma semifinal, contra os grandes times. Então era um tensão natural, com esse novo grupo que está tendo por passar por esse tipo de experiência — disse o treinador de 65 anos.