"Berço da América", Rocky Balboa e "mini-NY": gaúcho apresenta a Filadélfia, palco de Palmeiras x Chelsea 

Declaração da independência dos EUA ocorreu na Filadélfia. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Terra de Rocky Balboa, a Filadélfia também é conhecida como o "Berço da América". Palco de Palmeiras x Chelsea, nesta sexta (4), a maior cidade da Pensilvânia foi o local onde os Estados Unidos declararam a sua independência, há 249 anos.

Aliás, o aniversário da assinatura do documento será justamente no dia da partida válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Independência

— O povo da Filadélfia se orgulha muito de ter sido o local da independência — conta a Zero Hora o gaúcho Conrado Borges, 37 anos, de São Leopoldo, que mora na cidade há oito anos.

No City Hall, prédio onde no século 18 líderes como Benjamin Franklin e Thomas Jefferson redigiram o documento que sacramentou a desvinculação das então 13 colônias do Império Britânico, hoje há um poster alusivo ao Mundial de Clubes, com as fotos de Arrascaeta, Mbappe, Haaland, Timothy Weah e Cole Palmer.

Philadelphia City Hall foi concluído em 1901. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Mas isso não significa que a cidade esteja respirando futebol.

— Sei que está tendo o Mundial de Clubes e que tem jogos aqui na Filadélfia. Mas não sei quando é o próximo jogo. Quando é? E quem joga? — me questionou o motorista de aplicativo que me conduziu do aeroporto ao hotel.

Como em quase todas as sedes do Mundial, quem dá clima de Copa à cidade são os estrangeiros.

— Os americanos até sabem que está acontecendo o Mundial, mas quem está vivendo a competição são os imigrantes — conta Conrado.

Segundo o gaúcho, que trabalha como gerente de projetos, a Filadélfia é marcada pela presença de diversas culturas e muitos jovens.

— Há muitos imigrantes latinos e asiáticos, e uma gurizada de tudo que é canto por causa de várias universidades. Cada pedaço da cidade tem a sua cara. O sul é mais raiz, com muita cultura italiana e mercados locais. Já o centro é uma "mini-NY". E o oeste é mais alternativo, com uma vibe mais universitária — explica.

Estou hospedado no centro da Filadélfia e, de fato, impossível não lembrar de Nova York, embora os prédios sejam um pouco mais baixos, e a movimentação de turistas seja muito menor.

Nesta quinta (3), explorei a cidade a pé, e me chamou atenção o contraste urbano entre as muitas árvores, os prédios antigos restaurados e os edifícios mais novos, geralmente marcados por um estilo arquitetônico ousado.

— A Filadélfia é boa de andar a pé. Tem muita arte nas ruas e é bem arborizada. E ainda tem metrô e trem, algo incomum nos Estados Unidos — avalia Conrado.

Do ponto de vista artístico, não há local mais famoso do que o Museu de Arte da Filadélfia. Nem tanto pelas obras expostas em seu interior, mas sim pela estátua do icônico lutador Rocky Balboa, situada entre o prédio e a famosa escadaria eternizada nos filmes.

— Vim para ver a estátua. Sou fã do Rocky Balboa — contou a Zero Hora Étienne, 47 anos, turista de Nova Orleans, no estado da Louisiana.

Erguida em 1982, a estátua do personagem de Sylvester Stallone é unanimidade entre os turistas, mas gera polêmica entre os apreciadores de belas artes, que temem que a figura de Rocky ofusque as obras expostas no local. O que, aliás, é exatamente o que acontece.

— A estátua de Rocky Balboa é uma das atrações turísticas mais famosas da Filadélfia. Mas o povo daqui tem uma relação de amor e ódio com o Rocky. A estátua já foi modificada de lugar, justamente porque não queriam que chamasse mais atenção do que o museu — explica o gaúcho.

No jogo do dia 4 de julho, enquanto a maior parte do povo da Filadélfia estará nas ruas comemorando o aniversário da independência, Conrado estará no estádio Lincoln Field.

Conrado e a família. Arquivo Pessoal / Reprodução

Gremista, estará com o coração dividido.

— O Chelsea é azul, e o Palmeiras já tem dinheiro de sobra. Então, a cabeça torce para o Chelsea, mas vou ficar feliz de ver uma possível semifinal Palmeiras x "Fluminato” — confessa.

O fato é que inspiração não faltará ao Palmeiras na Filadélfia.