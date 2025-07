Ben Shelton avança pela primeira vez às quartas de final de Wimbledon

O tenista americano Ben Shelton , número 10 do mundo, venceu o italiano Lorenzo Sonego (47º) nesta segunda-feira (7) e avançou pela primeira vez na carreira às quartas de final do torneio de Wimbledon .

Shelton já disputou duas semifinais de Grand Slam, no US Open em 2023 e no Aberto da Austrália em 2025, mas nunca havia passado das oitavas na grama de Wimbledon. Com a vitória, ele se tornou o mais jovem (22 anos e 264 dias) tenista dos Estados Unidos chegar às quartas de final do torneio individual masculino de Wimbledon desde Andy Roddick em 2004