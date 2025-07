Bellingham ficará afastado por 12 semanas após cirurgia no ombro

O meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, ficará afastado dos gramados por pelo menos 12 semanas, depois de passar por cirurgia no ombro esquerdo, segundo informou a imprensa espanhola nesta quarta-feira (16).

Bellingham passou a sofrer com um desconforto no ombro após deslocá-lo em um jogo do Campeonato Espanhol em novembro de 2023. Desde então, ele joga com uma proteção por baixo da camisa.