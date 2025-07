Belinda Bencic é primeira suíça nas semifinais de Wimbledon em 27 anos

As semifinais femininas de Wimbledon estão definidas. A quarta e última vaga foi conquistada pela suíça Belinda Bencic, que nesta quarta-feira (9) derrotou a russa Mirra Andreeva, sétima do ranking, em sets diretos. As parciais da vitória da campeã olímpica de Tóquio foram de 7/6 (7-3) e 7/6 (7-2), em duas horas e oito minutos de jogo.