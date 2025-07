"Beirou o ridículo": Filipe Luís detona postura de Pedro no Flamengo; veja vídeo

Assista ao trecho da entrevista de Filipe Luís após vitória do Flamengo

Pedido de desculpas

— Não pode negociar um minuto de treino. Depois, faltou com o respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro depois da lesão, e com o clube, que paga o salário — ponderou.

Proteção

— Tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer. Querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada, que eles conseguem correr, performar. O meu olho me diz o que vejo nos treinos, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em tudo nessa semana. E um jogador que é o último em todas as valências físicas não está pronto para performar. Vocês podem colocar a culpa no treinador, no modelo, no Arrascaeta, em que for. Mas a culpa é dele. Ele tem que querer.