Bayern de Munique anuncia contratação do atacante colombiano Luis Díaz

"Luis Díaz é um jogador com experiência internacional, de enorme qualidade, grande habilidade e confiável. Vai ajudar muito a nossa equipe", declarou Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique.

Díaz acaba de ter sua melhor temporada no Liverpool, com 17 gols marcados e oito assistências, participando da conquista do 20º título do Campeonato Inglês do clube.