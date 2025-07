Bastidores da reta final do Mundial de Clubes: nova bola, "nova língua" e uma odisseia em solo americano

Espanhol liberado

Nova bola

Caminhada Metlife

Nesta segunda (7), fiz uma das melhores coisas possíveis para se conhecer uma cidade: peguei o ônibus errado. Na rodoviária de Manhattan, em vez de tomar a linha 160, que me deixaria na porta do Metlife, peguei o 161, que me deixou a 500 metros do estádio, mas do outro lado da autopista que circunda o complexo. Resolvi experimentar um trajeto a pé. Precisei contornar um shopping para achar a passarela que passa por cima da autopista. Foi uma caminhada de 25 minutos.