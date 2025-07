Barreal destaca preparação do Santos e mostra confiança antes de encarar o Flamengo

Álvaro Barreal vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Santos. Autor do gol que abriu o placar na última vitória do time paulista, contra o Fortaleza, o argentino tem se consolidado como uma das principais peças ofensivas do técnico Cléber Xavier. Às vésperas do duelo com o Flamengo, nesta quarta-feira, o camisa 22 falou com confiança sobre o trabalho feito durante a intertemporada e projetou um confronto duro diante do líder do Brasileirão.