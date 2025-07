Barcelona fecha 1ª semana da pré-temporada e já tem desfalque para sua excursão asiática

O Barcelona encerrou na manhã deste domingo sua primeira semana de pré-temporada. Ao todo, a comissão chefiada pelo técnico alemão Hansi Flick comandou dez treinos em sete dias, com jornadas duplas na terça, quinta e sábado e sessões únicas na segunda, quarta, sexta e domingo, e neste começo de trabalho já conta com atletas com problemas físicos.

O goleiro Ter Stegen e os jovens Dani Rodríguez, 19, e Ibrahim Diarra, 18, não participaram do treino deste domingo. Diarra sofreu uma ruptura muscular no reto femoral da perna direita e está fora da delegação que fará uma turnê pelo Japão e Coreia do Sul. Seu retorno aos campos dependerá da evolução do tratamento.

O Barcelona volta aos treinos na terça-feira, após sua primeira folga na segunda. A excursão pela Ásia começa na quinta-feira, no Japão, onde o time enfrenta o Vissel Kobe, às 7h (de Brasília).

Após o compromisso no Japão, a turnê segue para a Coreia do Sul. No dia 31 de julho, o Barcelona enfrentará o FC Seoul no Estádio Seoul World, e no dia 4 de agosto os campeões espanhóis jogam com o Daegu no Estádio Daegu.