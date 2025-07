Barcelona contrata atacante sueco Roony Bardghji

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (14) que chegou a um acordo com o Copenhagen para contratar o atacante sueco Roony Bardghji, de 19 anos, que assinou por quatro temporadas.

Nascido no Kuwait, mas de nacionalidade sueca, Bardghji já está à disposição do técnico Hansi Flick para o início da pré-temporada do time catalão.

"Com apenas 19 anos, o atacante se destaca por sua habilidade, velocidade e capacidade goleadora, qualidades que o tornam uma grande aposta para o futuro", escreveu o clube em comunicado.

"Apesar de ser um dos jogadores jovens mais promissores da Europa, sua ascensão foi significativamente prejudicada no ano passado devido a uma grave lesão que o afastou dos gramados por quase um ano", explicou o Barça.

"Mesmo com este contratempo, e já recuperado, ele mostrou qualidade em seu retorno", continuou a nota.

Depois de começar nas categorias de base do Malmö, Bardghji chegou ao Copenhagen em 2020. Dois anos depois, subiu para a equipe principal do time dinamarquês. De lá para cá, fez 84 jogos e marcou 15 gols.

O jovem sueco é o segundo reforço do Barcelona para a próxima temporada, depois da chegada do goleiro Joan Garcia, que estava no Espanyol.

Bardghji vai participar da excursão do Barcelona pela Ásia e com certeza terá minutos em campo nos amistosos de pré-temporada antes de Flick decidir se está preparado para fazer parte do elenco principal.