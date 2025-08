Balbuena chega empolgado ao Grêmio: 'Já me sinto em casa aqui e pronto para ajudar'

Contratado para resolver os problemas defensivos no Grêmio, vazado impressionantemente 22 vezes em somente 16 jogos no Brasileirão, o zagueiro paraguaio Balbuena, de 33 anos, foi apresentado nesta quarta-feira esbanjando confiança e garantindo que já está "em casa" em Porto Alegre.

Defensor de destaque com a camisa do Corinthians no Brasil e da seleção paraguaia, Balbuena estava no Dínamo Moscou, da Rússia, e assinou contrato de duas temporadas, até julho de 2027. Após receber a camisa 13 das mãos do vice-presidente Alexandre Rossato, o reforço exaltou a nova casa.

"Venho Com mais experiência e com objetivo de ajudar. O Grêmio é uma instituição muito grande, com um grupo muito bom, formado por grandes pessoas e com qualidade técnica", afirmou Balbuena, de 33 anos, que espera ir bem no clube gaúcho pra estar novamente na seleção nacional.

Ele revelou papo com ex-compatriotas que vestiram a camisa do clube, casos de Rivarola, Arce, Gavilán, Rivelos e do atual volante Villasanti antes do acerto. E as notícias do clube foram as melhores possíveis, o convencendo a voltar ao futebol brasileiro . "Villasanti ainda brincou que ele foi o responsável por minha contratação", se divertiu.

"Acredito que vou me entrosar bem. Não faz uma semana que estou aqui e já me sinto como se estivesse em casa", revelou, relevando suas metas pessoais no Sul. "O futebol brasileiro é muito competitivo e eu estava procurando isso, além de estar mais perto da seleção paraguaia."