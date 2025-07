Bagé vence o União Frederiquense e deixa adversário em situação complicada na Divisão de Acesso

Equipe de Bagé voltou a vencer na competição. Grêmio Bagé / Divulgação

Em jogo da 11ª rodada da primeira fase da Divisão de Acesso, o Bagé fez valer o apoio do torcedor local e venceu o União Frederiquense por 1 a 0, nesta sexta-feira (11). Em partida disputada no Estádio da Pedra Moura, em Bagé, os donos da casa venceram com gol de Cris Magno.

Após quatro jogos sem vitória, o Jalde Negro contou com um gol da principal contratação da temporada para vencer o confronto. Aos 21 minutos do segundo tempo, Cris Magno balançou as redes depois de a bola desviar em um marcador adversário.

Do lado do União, o jogo marcou a quarta partida sem vitórias. Vale destacar que o técnico Daniel Franco, que conquistou o acesso com o clube em 2021, ainda não venceu desde que retornou ao clube. São três jogos, um empate e duas derrotas.

Com o resultado, a equipe da Região do Alto Uruguai segue na 12ª colocação, com oito pontos, mas pode perder duas posições no decorrer da rodada. Já o Bagé saltou para a quarta colocação, com 18 pontos, também podendo ser ultrapassado por times que ainda jogam.

Na Divisão de Acesso, os oito melhores colocados dentre as 15 equipes avançam às quartas de final. No mata-mata, os confrontos são decididos em jogos de ida e volta, com a segunda partida sendo disputada no estádio do clube de melhor campanha. Sobem à elite do futebol gaúcho os dois finalistas da competição.

