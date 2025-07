Avião do Real Madrid tem problema para pousar em Nova Jersey devido à ameaça de tempestade

O Real Madrid teve um contratempo na ida até Nova Jersey , nesta terça-feira (8). O avião que levava a equipe foi impedido de pousar por restrições no tráfego aéreo devido a uma tempestade. A aeronave precisou sobrevoar a região por uma hora até a liberação para a aterrissagem.

A delegação pousou em segurança no início da noite na cidade vizinha de Newark. A coletiva com o técnico Xabi Alonso, Courtois, Valverde e Jacobo Ramón que ocorreria esta noite teve que ser cancelada. A entrevista seria no MetLife Stadium, palco da semifinal desta quarta-feira (9) entre Real Madrid e PSG.