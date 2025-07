Australiana mantém domínio e é campeã dos 5 km, nas águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos

Campeã da prova olímpica dos 10 km de águas abertas do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos , que está sendo disputado em Cingapura, a australiana Moesha Johnson , vice-campeã em Paris-2024, repetiu o feito e levou a medalha de ouro dos 5 km , realizada na noite desta quinta-feira (17) no Brasil, manhã de sexta na Ásia.

Johnson liderou a prova do início ao fim e completou com o tempo 1h02min01seg30, com um segundo de vantagem para a italiana Ginevra Taddeucci, bronze na última Olimpíada e que também havia ficado com a prata nos 10 km em Cingapura.