Augusto Akio e Helena Laurino são os campeões do park no STU Curitiba

A terceira etapa do STU National 2025 , em Curitiba (PR), foi encerrada neste domingo (27) e Augusto Akio e Helena Laurino foram os vencedores na modalidade park.

— Estava em terceiro lugar e só consegui uma grande volta mesmo na última vez que fui para a pista. Até já estava bastante contente com a minha primeira apresentação (88,54). Por eu ser um representante local, muita gente veio aqui me ver, e até fico um pouco chateado de não poder atender a todos. Mas agradeço pela força e energia que passaram. É uma grande conquista pessoal. A sensação é sempre a melhor possível. O evento foi de altíssimo nível, com todos andando de skate demais, se dedicando e evoluindo — afirmou Akio.