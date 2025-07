Atual campeã, Barbora Krejčíková vira sobre filipina e passa pela estreia em Wimbledon

Atual campeã do torneio feminino de Wimbledon, a tcheca Barbora Krejčíková passou por dificuldades em sua estreia, mas segue na briga pelo bicampeonato.

Após se recuperar de uma lesão na coxa direita , que ameaçou sua participação no torneio, ela derrotou a Alexandra Eala , nesta terça-feira (1º). A vitória sobre a filipina, uma das revelações da temporada, foi por 2 a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/2 e 6/1, em 2h10min de partida

Número 16 do ranking , a tcheca não é uma das grandes estrelas do circuito, mas além da conquista na grama inglesa também tem um título em Roland Garros em 2021 , além de sete troféus de Grand Slam em duplas e três em duplas mistas.

Primeira filipina a disputar uma final de torneio WTA , Eala, de 20 anos, vem subindo no ranking e está em 56º lugar, após o vice-campeonato em Eastbourne .

A adversária de Barbora Krejčíková na segunda rodada será a vencedora do confronto entre a estadunidense Caroline Dolehide e a holandesa Arantxa Rus.

Duas top 10 eliminadas

Mas a zebra voltou às quadras do All England Club e duas top 10 foram eliminadas .

Número 3 do mundo e campeã do WTA 500 de Bad Homburg, na última semana, a estadunidense Jessica Pegula foi surpreendida pela italiana Elisabetta Cocciaretto , que fez 2 a 0 , parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 58 minutos de partida.

A italiana de 24 anos ocupa a 116ª posição no ranking mundial e conquistou, nesta terça-feira (1º), a principal vitória de sua carreira.

Campeã olímpica no saibro de Paris em 2024, a chinesa Zheng Qinwen voltou a mostrar que tem enormes dificuldades na grama.

Pelo quarto ano seguida, a atual número 6 do mundo foi eliminada precocemente de Wimbledon. Desta vez a eliminação veio pelas mãos da tcheca Kateřina Siniaková, 81ª do ranking de simples e número 1 do mundo nas duplas, onde soma 10 títulos de Grand Slam, três deles em Wimbledon.