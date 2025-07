Atlético-MG sabe sofrer com um a menos, vence Bucaramanga e abre vantagem na Sul-Americana

O Atlético-MG soube sofrer no Estádio Américo Montanini, na Colômbia, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Atuando com um jogador a menos todo o segundo tempo - Alan Franco foi expulso -, o time mineiro contou com gol de Hulk, de pênalti, para vencer o Atlético Bucaramanga por 1 a 0, e abrir vantagem por uma vaga nas oitavas de finais.