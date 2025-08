Atlético-MG anuncia a contratação do meio-campista Alexsander, ex-Fluminense

O técnico Cuca ganhou um importante reforço para a sequência da temporada. O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista Alexsander, de 21 anos. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o atleta estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e assinou um vínculo de cinco anos.

Considerado uma das joias de Xerém, Alexsander fez parte da conquista do bicampeonato carioca pelo time das Laranjeiras em 2023, e anotou um gol na goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo na decisão. Para contar com o jogador, o clube mineiro pagou 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,2 milhões).

O jogador chegou a Belo Horizonte nesta terça-feira, realizou os exames médicos e já viajou para o Rio, onde o Atlético-MG disputa o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo, na quinta-feira.

A diretoria mineira incluiu o atleta na delegação e espera ter tempo hábil para inscrever o reforço no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a fim de dar mais opções para o técnico Cuca montar a sua equipe.

Nesta quarta, Alexsander fez o primeiro treinamento com os novos companheiros. Em sua primeira entrevista ao site do clube, ele comentou sobre o retorno ao futebol brasileiro.

"O Cuca é um grande treinador. Ele tinha me ligado e o projeto que fizeram vai ser importante para minha carreira. Senti confiança (na proposta) e resolvi aceitar".

Em sua apresentação, ele deu o tom do que a torcida pode esperar do seu futebol. "Muita dedicação e entrega dentro de campo. Sou jogador versátil e posso ajudar em várias posições", comentou.

Em meio á chegada de Alexsander, o CT do Atlético-MG foi alvo de uma manifestação dos torcedores. O time vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e ocupa o 13º lugar na tabela.

Principal jogador do elenco, o atacante Hulk foi conversar com os líderes da manifestação e teve a companhia do ex-goleiro Victor, que atualmente trabalha como diretor de futebol.