Partiu EUA

Atlético de Madrid anuncia saída de Rodrigo De Paul para o Inter Miami

As negociações com o Inter Miami estavam em curso há semanas e o jogador, que aguardava um desfecho, não foi integrado à pré-temporada do clube espanhol

