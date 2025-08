Atleta de clube gaúcho é convocado para representar o Brasil no Mundial de Natação na Tailândia

O nadador paralímpico Adenilson Duarte foi convocado pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI). O atleta da Associação Esporte+ integrará a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Natação Virtus , disputado entre 20 e 30 de agosto, em Bangkok, na Tailândia.

Essa será a segunda participação internacional de Adenilson em um evento de grande porte. Em 2023 , ele conquistou o ouro no revezamento 4x50m livre durante os Global Games, em Vichy, na França — principal competição mundial para atletas com deficiência intelectual.

Adenilson será o único atleta do Rio Grande do Sul a representar o Brasil no Mundial deste ano.