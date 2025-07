Atacante Pau Víctor deixa o Barça e assina com o Braga de Portugal

O atacante espanhol Pau Víctor deixou o Barcelona e assinou com o Braga de Portugal, anunciaram os dois clubes nesta sexta-feira (25).

O clube catalão se limitou a confirmar o acordo e a agradecer ao jogador de 23 anos pelos serviços prestados, mas o time português deu mais detalhes da operação: transferência de 12 milhões de euros (R$ 78 milhões na cotação atual), mais 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em eventuais bonificações, com um contrato até 2030.

"É um grande orgulho e um passo muito importante na minha carreira. Venho para um clube que está em crescimento, com objetivos ambiciosos e é o lugar ideal para crescer. Espero poder retribuir, dentro de campo, a confiança que depositaram em mim", afirmou o jogador.

Na temporada 2024/2025, Pau Víctor disputou 29 jogos pelo Barça: 21 no Campeonato Espanhol (2 gols), dois na Copa do Rei e seis na Liga dos Campeões.

O Braga foi o quarto colocado no Campeonato Português e está disputando a segunda rodada classificatória da Liga Europa. O time empatou em 0 a 0 com o Levski Sófia na quinta-feira e faz o jogo de volta do mata-mata na semana que vem em Portugal.