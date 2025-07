As cinco equipes da NBA que melhor se reforçaram para a próxima temporada

A offseason da NBA é o período em que as equipes têm a chance de trocar jogadores com outras franquias e contratar atletas livres no mercado. Este é um dos momentos cruciais para definir quais serão os candidatos ao título da próxima temporada.

Os jogos começam em 22 de outubro de 2025 , e a partir do trabalho realizado na offseason é possível elencar as cinco equipes que melhor se reforçaram.

Atlanta Hawks

É possível dizer que Trae Young terá o melhor elenco para ajudá-lo em Atlanta desde 2018 , ano em que entrou na NBA. O trabalho no draft foi bom, com a escolha de Asa Newell, e nas negociações ainda melhor.

Denver Nuggets

Houston Rockets

Os Rockets querem decolar na próxima temporada e foram bastante ativos na offseason. Kevin Durant chegou, em troca com o Phoenix Suns , para ser o dono do time, principalmente nos momentos decisivos.

Houston também renovou contratos importantes, como Steven Adams e Jabari Smith Jr., duas peças valiosas no garrafão. Clint Capela retornou ao time e agrega mais força dentro da área pintada, que já conta com o promissor Alperen Sengun.

Phoenix Suns

No garrafão, Phoenix se mexeu e trouxe Mark Williams, em troca com os Hornets, e selecionou o gigante Khaman Maluach no draft, que pode ser um astro no futuro.