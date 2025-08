As 10 contratações mais caras do futebol europeu na atual janela de transferências

Florian Wirtz (D) foi a contratação mais cara até o momento. PETER PARKS / AFP

A janela de transferências europeia na metade de 2025 vem se mostrando uma das mais agitadas dos últimos anos. Os clubes estão se reforçando para a temporada que começa em agosto e investindo principalmente em jogadores que se destacaram em equipes de menor expressão na Europa.

Entre as 10 contratações mais caras até o momento, nove foram feitas por clubes da Inglaterra e uma por uma equipe da Arábia Saudita. Liverpool, Manchester United e Arsenal estão entre os que mais gastaram em reforços.

Dois brasileiros estão na lista: Matheus Cunha e João Pedro. Até o momento, a contratação mais cara foi de um alemão, que custou 125 milhões de euros (R$ 810 milhões, na cotação atual). Veja abaixo quem são os jogadores mais caros da janela e quais foram os destinos deles.

Florian Wirtz — Liverpool

Principal destaque do Bayer Leverkusen na conquista do Campeonato Alemão de 2023/2024, Wirtz seguiu valorizado após permanecer no clube, mesmo com propostas na mesa. No entanto, o Liverpool não poupou dinheiro para investir no meio-campista de 22 anos.

O clube inglês almeja defender o título nacional e buscar a taça da Champions League na próxima temporada. Wirtz chega para atuar pelo lado esquerdo do ataque e tem capacidade de potencializar mais suas qualidades.

Hugo Ekitiké — Liverpool

O segundo mais caro da lista também foi comprado pelo Liverpool. O atacante francês de 23 anos se destacou pelo Eintracht Frankfurt e foi vendido por 95 milhões de euros (R$ 616 milhões). Antes do futebol alemão, ele já havia atuado pelo PSG.

Ekitiké une habilidade, velocidade e força, um combo que deve ajudá-lo na adaptação na Premier League. O atacante de 1m90cm é forte no jogo aéreo e ainda pode evoluir.

Bryan Mbeumo — Manchester United

Após ter tido a sua pior campanha na Premier League, o United precisou se mexer no mercado. Foram 75 milhões de euros (R$ 486 milhões) investidos no atacante camaronês de 25 anos, que vinha se destacando no Brentford nas últimas seis temporadas.

O atleta mostrou versatilidade, podendo atuar em vários lugares do setor ofensivo. Sua principal posição é a ponta direita, mas ele consegue jogar como centroavante e até mesmo mais recuado como segundo atacante — o que não deve ocorrer muito por conta da próxima contratação da lista.

Matheus Cunha — Manchester United

O brasileiros de 26 anos foi contratado por 74,2 milhões de euros (R$ 481 milhões) e chegou com moral no Manchester United. Ele será o camisa 10 do clube inglês.

Matheus Cunha atuava mais como centroavante, mas em sua passagem pelo Wolverhampton se descobriu um bom segundo atacante, principalmente pela qualidade na armação de jogadas. A descoberta atraiu o interesse do United e pode ajudar a Seleção Brasileira a ter alguém dessa função no grupo.

Martín Zubimendi — Arsenal

Para melhorar o meio de campo e acabar com o jejum de títulos, o Arsenal também investiu pesado em contratações. Para tirar Zubimendi da Real Sociedad, os Gunners pagaram 70 milhões de euros (R$ 454 milhões).

O volante espanhol de 26 anos se valorizou pelas atuações por sua seleção nacional e chegará ao Arsenal com chances de assumir a titularidade no meio de campo.

Mateo Retegui — Al-Qadsiah

O único da lista que não foi para o futebol inglês é o italiano Retegui, de 26 anos. Após dois bons anos na Atalanta, o centroavante foi contratado por 68,2 milhões de euros (R$ 442 milhões) pelo Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.

O valor é considerado acima do esperado. O Transfermarkt, por exemplo, avaliava Retegui em 45 milhões de euros. O salário do italiano será de aproximadamente R$ 130 milhões por ano, durante quatro temporadas.

Viktor Gyokeres — Arsenal

Sensação da última temporada pelo Sporting, o centroavante sueco marcou 54 gols em 52 partidas disputadas. O bom desempenho do jogador de 27 anos fez com que muitos clubes buscassem sua contratação.

Após longa negociação, o Arsenal pagou 65,8 milhões de euros (R$ 426 milhões) por Gyokeres, que chega com status de atacante que pode mudar o futuro do clube. A chegada do sueco faz com que os Gunners negociem Gabriel Jesus, por exemplo, que ficará sem espaço.

Jamie Gittens — Chelsea

O nome mais jovem dessa lista é do inglês Jamie Gittens, 20 anos, que chegou a passar pela base do Chelsea, mas foi no Borussia Dortmund que ganhou as primeiras chances como profissional.

Durante o Mundial de Clubes, o clube inglês fechou a contratação do ponta esquerda, considerado bastante habilidoso e com bom poder de finalização de jogadas. O valor pago pelo Chelsea foi de 64,3 milhões de euros (R$ 416 milhões).

Mohammed Kudus — Tottenham

Uma das contratações mais polêmicas foi a de Kudus. O ganês de 24 anos vinha atuando pelo West Ham e teve bom desempenho. No entanto, a cifra de 63,8 milhões de euros (R$ 413 milhões) paga pelo Tottenham foi considerada alta.

Kudus é um atacante que atua pelos lados do campo. Em sua passagem pelo West Ham, ele marcou 19 gols e distribuiu 13 assistências, em 80 partidas disputadas.

João Pedro — Chelsea

Os 63,7 milhões de euros (R$ 412 milhões) pagos pelo Chelsea por João Pedro foram devolvidos dentro de campo já no Mundial de Clubes. O atacante brasileiro de 23 anos chegou ao longo da competição e foi decisivo para o clube inglês na semifinal e na decisão, com três gols em três partidas.