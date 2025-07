Artista inglês faz mural em homenagem a Diogo Jota perto do estádio do Liverpool

As homenagens ao português Diogo Jota, morto em acidente automobilístico no começo do mês, ao lado de seu irmão André Silva, na Espanha, quando retornava ao Liverpool para a reapresentação, continuam. Nesta quarta-feira, um artista local concluiu uma mural com imagem do atacante.

A enorme pintura do rosto de Diogo Jota fazendo um coração com as mãos fica bem próxima do estádio de Anfield e foi criação do artista John Culshaw. A homenagem está localizada na parte externa do pub Halfway House, a uma curta caminhada do estádio do Liverpool.

"Como torcedores do Liverpool, sabemos como lidar com uma tragédia e mostrar nossa gratidão a alguém que nos deu tanto", justificou Culshaw. "Escolhi esta imagem para pintar porque ela mostra Diogo enviando amor aos fãs e, ao imortalizá-lo em nossa cidade, mostra que estamos enviando amor de volta."

Na visão do artista, Diogo Jota jamais deve ser esquecido pelo que fez no clube, onde estava desde 2020, vindo do Wolverhampton, sempre com enorme dedicação e carinho. "O Diogo nos deu tantas lembranças, é justo que ele continue sendo o nosso número 20 para sempre."

RODRYGO COMO SUBSTITUTO?

Antes de a nova temporada começar, o Liverpool está no mercado atrás de um novo atacante de ponta. O clube inglês fez sondagem ao Real Madrid sobre a possibilidade de fechar com o brasileiro Rodrygo, pouco utilizado nos últimos meses.