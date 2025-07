Arsenal tem plano para contratar Rodrygo, do Real Madrid, diz jornal espanhol

O Arsenal pretende investir na contratação do brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, após o Mundial de Clubes. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo jornal espanhol As.

De acordo com o veículo de comunicação, o clube inglês estaria disposto a investir mais de 90 milhões de euros (cerca de R$ 573,2 milhões) para contar com o futebol do atacante. Rodrygo seria a contratação mais cara da janela de transferências do Arsenal. "Os londrinos querem que o brasileiro seja o novo ponta de lança do projeto de Arteta junto a Bukayo Saka", diz o jornal espanhol.

"Uma negociação que se cozinhará a fogo lento. Rodrygo pediu para cortar todas as conversas para se concentrar no Mundial de Clubes. Quer dizer, até agosto não se agitará o vespeiro. Um plano que está traçado em milímetros: após o Mundial acontecerá a conversa entre Xabi Alonso e o jogador para esclarecer o futuro. Se não for contar com o jogador, Rodrygo não colocaria problemas para a saída, desde que possa escolher seu destino", completa o veículo.

O brasileiro é tratado pelo jornal como a "cereja do bolo" do Arsenal no mercado. Além dele, a equipe inglesa mostra interesse em Mosquera, do Valencia, Sesko, do RB Leipzig, Gyokeres, do Sporting, e Eberechi Eze, do Crystal Palace.

O goleiro Kepa já foi contratado pelo clube inglês para ser o reserva de Raya. Além dele, o Arsenal também teria acertado com o volante Zubimendi, da Real Sociedad.