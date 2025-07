Arsenal oficializa jovem zagueiro destaque do Valencia e da seleção sub-21 da Espanha

A moda na Inglaterra para a próxima temporada é anunciar a chegada de jovens promissores que já chamam a atenção em campo apesar da pouca idade. Nesta quinta-feira, o Arsenal oficializou a contratação de Cristhian Mosquera, zagueiro da seleção espanhola sub-21 e que se destacou no Valencia na temporada passada.

"Temos o prazer de anunciar que o jogador da seleção espanhola sub-21 Cristhian Mosquera se juntou a nós em um contrato de longo prazo. O zagueiro de 21 anos chega do Valencia, onde disputou 90 partidas em todas as competições", anunciou o Arsenal, mostrando a assinatura do acordo.

O defensor de 21 anos assinou com o clube londrino até junho de 2030 e ganhou a camisa 3, em demonstração clara que chega sob enorme confiança na nova casa. Destaque da base do Valencia desde os 12 anos, o garoto foi considerado um fenômeno na posição e acabou promovido ao time profissional com somente 17 anos. Na temporada passada, disputou 37 dos 38 jogos do time no Campeonato Espanhol, jogando sempre os 90 minutos.

Entusiasmado, Mosquera celebrou o acerto. "Significa muito para mim. Houve muito trabalho duro por trás de tudo isso. É uma oportunidade que surgiu e eu não podia deixar passar. Estou entrando para um clube histórico e enorme", disse. "Quando você chega aqui com sua família, você realmente sente a grandiosidade deste lugar."

Mesmo com somente 21 anos, Mosquera garante estar preparado para o desafio de defender um gigante inglês. "É verdade que minha carreira avançou mais rápido do que o esperado e tive que amadurecer rápido. Vir para cá é uma chance de continuar aprendendo e melhorando. Trabalharei com ótimos jogadores e uma comissão técnica de primeira linha, o que me ajudará a me desenvolver pessoalmente."

Mosquera chega ao Arsenal apostando em sua vitalidade em campo. "Sou um jogador com muita energia. Sou jovem, então ainda tenho muito a oferecer. Estou totalmente motivado e animado. Acima de tudo, quero melhorar, o que criará competição dentro do elenco e estou muito feliz."

O técnico Mikel Arteta não escondeu sua satisfação com a contratação. "Estamos muito felizes em receber Cristhian no Arsenal. Como zagueiro de 21 anos, Cristhian já tem atuado consistentemente bem e tem uma experiência significativa no Campeonato Espanhol. Ele é um jogador inteligente, com bom ritmo, que pode jogar no centro e nos dois lados" elogiou o treinador.