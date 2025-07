Arsenal anuncia a chegada de Madueke, campeão do Mundial com o Chelsea: 'Talento em abundância'

Com enorme satisfação e entusiasmo, o Arsenal anunciou nesta sexta-feira a contratação do habilidoso Madueke, campeão do Mundial de Clubes dos Estados Unidos com o rival Chelsea, faz uma semana. O atacante muda de equipe em Londres para atuar com mais regularidade. O acordo assinado é por cinco temporadas.

"Talento em abundância. Noni Madueke é um Gunner", oficializou o Arsenal em suas redes sociais. "Temos o prazer de anunciar que o atacante inglês se juntou a nós em um contrato de longo prazo."

O atacante de 23 anos começou sua carreira no Crystal Palace e passou por Tottenham e o holandês PSV antes de chegar ao Chelsea, no qual atuou em 92 partidas e fechou a passagem com a taça do Mundial, apesar de figurar na reserva e de ser pouco utilizado pelo técnico Enzo Maresca ultimamente.

"Estamos todos muito felizes em receber Noni Madueke no time. Ele é um jovem jogador empolgante e poderoso, com atuações e números consistentemente altos nas últimas temporadas. Ele é um dos pontas mais talentosos do Campeonato Inglês", elogiou o técnico Mikel Arteta.

"Com apenas 23 anos, Noni já traz consigo experiência de clubes e do futebol internacional, e conhece muito bem a Premier League. Tendo visto de perto a qualidade das suas atuações nas últimas temporadas, estamos muito animados com sua chegada."

O diretor esportivo Andrea Berta também celebrou o acordo. "Estamos muito satisfeitos por termos fechado um excelente acordo com um jovem jogador extremamente talentoso como Noni Madueke", disse. "Os números de desempenho e a disponibilidade de Noni nas últimas temporadas têm sido excepcionais, refletindo sua qualidade e profissionalismo. Noni é dinâmico e versátil, com forte habilidade técnica, que fortalecerá significativamente o nosso elenco."