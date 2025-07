Arrasador, PSG goleia o Real Madrid e enfrentará o Chelsea na final do Mundial de Clubes

Fabián Ruiz foi autor de dois gols do PSG. ANGELA WEISS / AFP

O PSG será o adversário do Chelsea na decisão do Mundial de Clubes, no domingo (13). E pelo que mostrou na semifinal contra o Real Madrid, com a goleada por 4 a 0 nesta quarta-feira (9), é bom os ingleses se prepararem para um confronto bastante complicado.

No estádio MetLife, onde 77 mil pessoas se reuniram, a equipe de Luis Enrique teve amplo domínio sobre o adversário. É a segunda goleada sofrida pela equipe merengue no ano. Em janeiro, quando ainda era comandado por Carlo Ancelotti, o clube perdeu por 5 a 2 para o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha.

A final do Mundial de Clubes será às 16h de domingo, também no MetLife. A equipe que conquistar a taça ostentará o título de primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Começo arrasador

A bola demorou um pouco mais do previsto para rolar. A partida iniciou com 10 minutos de atraso porque os ônibus das equipes ficaram presos no trânsito, dificultando a chegada ao estádio MetLife.

Quando enfim a redonda rolou, o PSG precisou de menos de 10 minutos para abrir 2 a 0. Com três, Courtois já havia feito dois milagres em tentativas de Fabián Ruiz e Dembelé. Pouco depois, foi impossível parar a dupla.

Aos cinco minutos, Doué cruzou e Asencio errou no domínio. Dembelé aproveitou a oportunidade e tocou para Fabián Ruiz, que mandou para o fundo da rede.

Três minutos se passaram até Bellingham tocar para Rüdiger, que estava próximo ao círculo central do gramado. O zagueiro alemão foi pressionado e tentou recuar para Courtois.

Porém, furou em bola. Na velocidade, Dembelé ficou com ela, avançou e deslocou o goleiro belga na batida: 2 a 0.

Espanhóis na roda

Os gols pareceram atordoar o Real Madrid. A equipe de Xabi Alonso não conseguia reter a bola e era dominada pelo time de Luis Enrique. Em relampejos, os espanhóis tentaram ameaçar.

Aos 19 minutos, Courtois lançou Vinícius Júnior. O brasileiro invadiu a área e engatilhou o chute, mas Nuno Mendes apareceu para livrar o PSG. Três minutos depois, Mbappé arrancou pelo lado esquerdo e carregou a bola até dentro da área. Na finalização, foi travado pela zaga.

Mas os franceses não deixaram qualquer margem de reação. Aos 23 minutos, de pé em pé em lance que iniciou com Donnaruma e tabelas com Hakimi, o marroquino cruzou para Fabián Ruiz fazer o 3 a 0. O Real Madrid havia entrado na roda.

Os espanhóis ensaiaram um pedido de pênalti em Mbappé, aos 37 minutos, mas o lance sequer foi revisado pelo VAR. Sem forças, o time de Xabi Alonso finalizou os primeiros 45 minutos como começou: pressionado pelo PSG.

E no último lance ainda deu tempo de Dembelé tentar um gol antológico: viu Courtois adiantado e arriscou da intermediária. O belga se esticou para evitar o 4 a 0.

Ritmo mais lento

A etapa final começou com o PSG balançando as redes. Porém, o gol de Doué foi anulado por impedimento de Dembelé na origem da jogada.

Com a vantagem, Luis Enrique fez mudanças na sua equipe. As alterações diminuíram o domínio do PSG. No entanto, o Real Madrid, que chegou a ter momentos de pressão sobre o adversário, não conseguiu reverter a desvantagem.

Mesmo com o ritmo mais lento, o PSG encontrou espaço para fazer o 4 a 0 aos 41 minutos, num lance em que pareceu adultos versus crianças. Barcola fez o que quis dentro da área, tocou para Gonçalo Ramos, que dominou, girou no meio de três defensores e, de bico, tocou para o fundo do gol.

A diferença entre as equipes era tamanha e a falta de reação do Real Madrid tão implícita que o árbitro polonês Szymon Marciniak finalizou a partida sem dar acréscimos.

Mundial de Clubes — Semifinal — 9/7/2025

PSG (4)

Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee Kang-In, aos 33'/2ºT); Vitinha, Fabián Ruiz (Zaïre-Emery, aos 20'/2ºT) e João Neves; Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos, aos 14'/2ºT), Doué (Mayulu, aos 20'/2°T) e Dembelé (Barcola, aos 14'/2ºT). Treinador: Luis Enrique.

Real Madrid (0)

Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio (Eder Militão, aos 18'/2ºT), Fran García; Tchouameni, Arda Güler (Lucas Vázquez, aos 37'/2ºT) e Bellingham (Modric, aos 18'/2ºT); Vinícius Júnior (Brahim Díaz, aos 18'/2ºT), Gonzalo García (Carvajal, aos 25'/2ºT) e Mbappé. Treinador: Xabi Alonso.

GOLS: Fabián Ruiz (P), aos cinco minutos e aos 23 minutos do primeiro tempo; Dembelé (P), aos oito minutos do primeiro tempo; Gonçalo Ramos (P), aos 41 minutos do segundo tempo.

ARBITRAGEM: Szymon Marciniak auxiliado por Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (trio polonês).

CARTÕES AMARELOS: João Neves (P); Tchouameni (R).