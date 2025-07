Arne Slot relata sofrimento antes do retorno do Liverpool aos gramados: 'Podemos rir de novo?'

Em meio à comoção pela morte do atacante português Diogo Jota, o Liverpool retorna a campo, neste domingo, às 11h (horário de Brasília), em amistoso contra o Preston North End, no estádio Deepdale, em Preston, na Inglaterra - exatamente dez dias após a tragédia. Antes da partida, o técnico Arne Slot comentou sobre a tristeza do grupo em lidar com a perda do companheiro e sobre a dificuldade de encontrar as palavras certas para motivar o grupo em um momento tão delicado.

"Nada parece ser importante se pensarmos no que aconteceu. Mas somos um clube de futebol e precisamos treinar e jogar novamente, queiramos ou não. É muito difícil encontrar as palavras certas porque debatemos constantemente o que é apropriado. O que é apropriado em nossas ações? Podemos treinar novamente? Podemos rir de novo? Podemos ficar com raiva se houver uma decisão errada?", questionou, lembrando como tentou animar o grupo antes da volta aos gramados.

"E eu disse a eles que talvez a melhor coisa a fazer seja lidar com essa situação como Jota fazia. E o que eu quis dizer com isso é que Jota sempre foi ele mesmo, não importava se ele estava falando comigo, com seus colegas, com a equipe, ele sempre foi ele mesmo. Então, vamos tentar ser nós mesmos também. Então, se quisermos rir, rimos; se quisermos chorar, vamos chorar. Se eles querem treinar, podem treinar, se não quiserem treinar, não treinam. Mas seja você mesmo, não pense que precisa ser diferente do que suas emoções lhe dizem."

No último dia 3 de julho, o atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, de 28 anos, morreu em um acidente de trânsito na Espanha, quando seu carro saiu da estrada e pegou fogo. O irmão do atleta, o jogador André Silva, 25 anos, também veio a óbito. O clube inglês aposentou a camisa 20 utilizada por ele e programou uma série de homenagens durante o amistoso.

"Em primeiro lugar, (a tragédia) teve um grande impacto sobre nós, mas nada comparado à perda sentida por seus pais, sua esposa e seus filhos. O primeiro sentimento que todos nós temos é de tristeza. O segundo sentimento que me vem à mente é orgulho. Sua família podem ficar muito orgulhosos do jogador e, principalmente, da pessoa que ele era", comentou o treinador, que durante a semana foi ao estádio Anfield prestar homenagem ao atleta.

"Era a coisa certa a fazer prestar nossos respeitos a ele, a seu irmão, à família e ver a forma como nossos torcedores demonstram o quanto se importam com esse clube. Se você joga por esse clube, é inacreditável quando você ganha coisas, mas em momentos de tragédia, também acho inacreditável o que esses torcedores fazem. Desta vez, não só os do Liverpool, mas os do Everton também e a cidade inteira", lembrou, agradecendo Diogo Jota pela convivência, personalidade e entrega em campo.