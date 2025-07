Argentina vence o Brasil e conquista a Copa América feminina de vôlei 

Bianca Cugno fez 29 pontos na vitória argentina. Gustavo Rabelo / BHFoto/Divulgação/CSV

A Argentina é a campeã da Copa América feminina de vôlei. A competição foi encerrada neste domingo (6), na cidade mineira de Betim, e as argentinas derrotaram o Brasil por 3 sets a 1 (25/17, 25/17, 21/25 e 25/15) e conquistaram o título invictas.

Com o time principal disputando a Liga das Nações e já concentrado no Japão, onde irá jogar a terceira etapa a partir de terça-feira (8), a seleção brasileira foi representada por uma equipe sub-23, dirigida pelo técnico Marcos Miranda e usou o torneio como preparação para os Jogos Pan-Americanos Junior, em agosto, no Paraguai.

Com vitórias sobre Venezuela e Chile e uma derrota para o Peru, o Brasil precisava vencer por 3 a 0 para se tornar campeão. Já a Argentina, que havia derrotado os mesmos adversários, sem perder um set sequer, entrou em quadra necessitando vencer apenas uma parcial para levar o troféu.

E o título argentino veio no primeiro set. Em 24 minutos, a equipe comandada por Facundo Morando soube explorar os erros de passe do time sub-23 brasileiro e marcar o 25 a 17, com destaque para a atuação da ponteira Bianca Bertolino.

Argentinas venceram com 100% de aproveitamento. Gustavo Rabelo / BHFoto/Divulgação/CSV

Mais experiente, a seleção argentina dominou o segundo set e repetiu o 25 a 17. Este resultado garantiu a medalha de prata para o Peru e deixou o time brasileiro com o bronze.

Com algumas trocas, o Brasil conseguiu realizar um terceiro set mais regular e com um ótimo trabalho de bloqueio, fez 25 a 21, e forçou mais um set.

A torcida presente ao Ginásio Divino Braga superou a frustração pela perda do título e passou a incentivar a jovem equipe do Brasil, que no quarto set voltou a incomodar a equipe campeã da Copa América, mas as argentinas abriram cinco pontos de vantagem (15 a 10) e encaminharam a vitória por 25 a 15, que garantiu os 100% de aproveitamento.

Marcia Clara Andrade foi a maior pontuadora brasileira. Gustavo Rabelo / BHFoto/Divulgação/CSV

Com 29 acertos, a oposta argentina Bianca Cugno, que na próxima temporada defenderá o Osasco Vôlei (SP), foi a principal pontuadora do jogo. A ponteira Elina Rodríguez, que já atuou pelo Fluminense (RJ) fez 15.