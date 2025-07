Fifa atualiza ranking das seleções de futebol; confira a posição do Brasil

Seleção Brasileira está no top 10 da Fifa.

A Fifa atualizou o ranking das seleções de futebol nesta quinta-feira (10) e, mais uma vez, o lugar mais alto ficou para a Argentina . Atual campeã do mundo, a seleção está em primeiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas e garantida na Copa do Mundo de 2026.

Campeã da Eurocopa em 2024 e vice da Liga das Nações da Uefa neste ano, a Espanha ficou com o segundo lugar. O terceiro ficou com a França, finalista da Copa do Mundo de 2022, seguida pela Inglaterra, finalista das duas últimas edições da Euro.