"Aposentou e virou mais atleta": Neymar brinca com ex-atacante do Grêmio nas redes sociais

Companheiros no Santos e amigos desde então, Neymar e André "Balada" trocaram comentários nas redes sociais. Recentemente, o ex-atacante do Grêmio, que está aposentado, publicou um vídeo treinando em casa.

Na postagem, o camisa 10 do Santos brincou com o amigo ao dizer que ele estava cuidando mais da saúde após se aposentar.

André pendurou as chuteiras em 2024 e atualmente é um dos apresentadores do programa Panela SporTV. Entre 2018 e 2020, o jogador defendeu o Grêmio.

