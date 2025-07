Após Wimbledon, quando João Fonseca retorna às quadras?

Após ser eliminado em Wimbledon na última semana, João Fonseca começa a sua preparação para o último Grand Slam da temporada, o US Open, já no fim deste mês de julho.

O brasileiro de 18 anos inicia sua "gira" em quadra dura a partir do dia 28 no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. João ainda não tem adversário definido. Será seu retorno aos jogos após a eliminação para o chileno Nicolas Jarry na grama de Londres.

Ainda que tenha sido derrotado na terceira rodada no All English Club, o carioca deve figurar pela primeira vez no top 50 da ATP na próxima atualização do ranking — na outra segunda-feira (14).