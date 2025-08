Após vitória, Renato reforça respeito ao Inter e diz que foco está em partida contra o Grêmio pelo Brasileirão

Renato Portaluppi conquistou a segunda vitória sobre o Inter no Beira-Rio nesta temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

O Fluminense voltou a vencer após cinco derrotas consecutivas. Diante do Inter, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o clube carioca fez 2 a 1 no Beira-Rio e largou em vantagem no mata-mata da competição.

Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Renato Portaluppi comentou sobre a retomada de vitórias. Quanto ao assunto, ele criticou o futebol brasileiro por não concordar com as críticas que o Fluminense vinha recebendo após o Mundial de Clubes.

— O problema no Brasil é que é difícil fazer futebol. Há três semanas tínhamos um grande plantel, uma grande comissão. Voltamos ao Brasil, tivemos resultados negativos e ninguém é bom. Ninguém leva em conta que o Fluminense foi o último dos brasileiros a voltar, quase todos tiveram uma pré-temporada e descansaram. Fluminense está numa decisão em todos os jogos. De noite para o dia, todo mundo passou a não ser bom. Amanhã, todo mundo volta a ser bom. Amanhã o Fluminense volta a ter um treinador excepcional — disse Renato, que ainda completou:

— O futebol brasileiro está muito chato.

Jogo da volta e partida contra o Grêmio

Apesar de ídolo do Grêmio, o que o coloca em uma posição de "rival" do Inter, Renato reforçou o respeito que tem pela equipe colorada e pelo técnico Roger Machado. Ele ainda destacou que estudou o adversário para impedir as principais jogadas do time.

— Sempre respeito a equipe do Internacional. Sempre respeitei o Roger, que é um grande amigo. Procuro estudar sempre bem o nosso adversário e neutralizar as principais jogadas. Mas não abro mão do meu time jogar. Hoje era um jogo muito difícil, vínhamos de quatro derrotas. Eu poderia armar o time para proteger, mas montei uma equipe justamente ofensiva — destacou Renato que ainda acreditava na possibilidade de um terceiro gol tricolor.

Antes do jogo da volta contra o Inter, na quarta-feira (6), no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Grêmio, neste sábado (2), às 21h, também no Rio de Janeiro. Renato lembrou que antes de projetar o segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil será necessário pensar em vencer o Grêmio para melhor a campanha no Brasileirão.