Após um ano, Leylah Fernandez volta à uma final de WTA

A canadense Leylah Fernandez , que aos 19 anos foi vice-campeã do US Open de 2021 , segue em busca de seus melhores resultados.

Número 36 do ranking mundial, ela garantiu neste sábado (26) uma vaga na decisão do WTA 500 de Washington, nos Estados Unidos. Em uma maratona de três horas e dois minutos, ela derrotou a cazaque Elena Rybakina, 12ª do mundo, por 2 a 1, parciais de 6/7 (2-7), 7/6 (7-3) e 7-6 (7-3) e pela sétima vez na carreira irá disputar uma final no circuito.