Após quase dois anos, Venus Williams volta a vencer uma partida de simples na WTA

SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A tenista estadunidense Venus Williams derrotou a compatriota Peyton Stearns , nesta terça-feira (22), por 2 sets a 0 , parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 37 minutos de partida e avançou para a segunda rodada do WTA 500 de Washington .

Diante de uma adversária 22 anos mais jovem , a campeã de sete torneios de Grand Slam impôs seu jogo característico de saque e força nos golpes, para dominar a atual número 35 do ranking mundial feminino .

Sem ranking, já que não atuava há mais de um ano, Venus contou com o apoio do público que compareceu à quadra do William H.G. FitzGerald Tennis Center em grande número.