Após mais de um ano ausente, Venus Williams retorna às quadras aos 45 anos em Washington

Dona de sete títulos de Grand Slams, entre os 49 conquistados na carreira, a ex-número 1 do mundo Venus Williams, que completou 45 anos em junho, voltará às quadras. A tenista americana confirmou participação no WTA 500 de Washington, na capital dos Estados Unidos, que será disputado a partir do próximo sábado.

Embora nunca tenha anunciado oficialmente a aposentadoria, Venus Williams aparece listada como "inativa" no site da WTA. Ela não compete no circuito há 16 meses, desde que perdeu para a russa Diana Shnaider na primeira rodada do WTA 1000 de Miami, em março do ano passado, por duplo 6/3.

"Há algo realmente especial em Washington: a energia, os fãs, a história. Esta cidade sempre me demonstrou muito carinho e mal posso esperar para competir lá novamente", afirmou, em comunicado, a mais velha das irmãs Williams. "Estou muito feliz em aceitar o convite."

Venus esteve perto de retornar ao circuito em Indian Wells, na Califórnia, mas desistiu. Na ocasião, Mark Ein, presidente do Torneio de Washington, elogiou a tenista: "Ela inspirou pessoas ao redor do mundo com suas conquistas nas quadras e seu impacto visionário fora delas. Sei o quanto significa para nossos fãs e para a comunidade da cidade poder vê-la competir pessoalmente neste verão".