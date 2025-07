Após lesão muscular, Ana Patrícia volta ao Circuito Brasileiro de vôlei de praia com quarto lugar em Cuiabá

Ana Patrícia (D) voltou a jogar ao lado de Duda (E), após lesão. CBV / Divulgação

A campeã olímpica Ana Patrícia voltou às areias do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, após passar dois meses se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ao lado da parceira, Duda, ela disputou a quinta etapa do torneio, em Cuiabá.

Elas venceram as duas partidas da fase de grupos e o confronto de quartas de final. Mas na semifinal, no domingo (20), foram derrotadas por Carol Solberg e Rebecca e foram para a disputa do terceiro lugar.

Ana e Duda perderam para Carol Horta e Elize Maia, o jogo que valia um lugar no pódio e encerraram o torneio na quarta posição.

— Muito feliz de jogar em Cuiabá, vindo de um período muito difícil, após a minha lesão em Aracaju. Um período de reaprender tudo de novo, Tem sido muito difícil, desafiador. Mas estamos felizes em poder reconstruir o nosso caminho de novo. Talvez agora mais do que nunca a gente esteja muito longe do nosso objetivo, mas sabendo que a gente ainda está querendo muito que as coisas vão dar certo — comentou Ana Patrícia.

O título ficou com Thâmela e Vic, que na decisão venceram Carol Solberg e Rebecca, de virada.

Na disputa masculina, Arthur e Adrielson venceram Vinícius e Heitor por 2 sets a 0 e ficaram com o título. O bronze foi ganho por Gabriel Santiago e Felipe, que derrotaram George e Saymon.

Como é disputado o Circuito Brasileiro

As etapas do Circuito Brasileiro são divididas em Top 16 e Aberto. O Top 16 é disputado pelas 13 principais duplas do ranking nacional, mais os campeões do Aberto na etapa anterior e duas duplas convidadas. Já o torneio Aberto é uma competição de desenvolvimento importante para somar pontos no ranking. A dupla campeã garante vaga no Top 16 da etapa seguinte.