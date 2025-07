Após decidir clássico, Pedro volta a ser relacionado no Flamengo; Wesley aparece na lista

O Flamengo divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro, autor do gol da vitória sobre o Fluminense, volta a ser relacionado pela segunda vez consecutiva.

Mais do que presença em campo, sua convocação é um reflexo do movimento interno que tenta selar a reconciliação entre o atacante e o técnico Filipe Luís, após um conflito que deixou marcas públicas. O centroavante, antes afastado até do banco de reservas, reapareceu no clássico e não apenas decidiu a partida com oportunismo na pequena área, mas também teve um gesto simbólico: beijou o escudo do clube ao comemorar o gol. Foi uma mensagem silenciosa, mas contundente, após semanas de atrito.

Ainda que as feridas do episódio recente não estejam completamente cicatrizadas - há, nos bastidores, quem diga que o clima ainda exige cuidados -, o tom adotado por Pedro e Filipe depois do Fla-Flu sinaliza um armistício. O jogador reconheceu erros de postura, pediu desculpas internamente e vem sendo elogiado pelo treinador pela postura nos treinos. Em um elenco que sofre com desfalques e onde não há substituto com as mesmas características, Pedro pode voltar a ser peça central em um momento em que o Flamengo precisa de soluções no setor ofensivo.

Outro nome que volta a figurar entre os relacionados é o lateral-direito Wesley. Em meio a uma negociação com a Roma, o jovem de 21 anos chegou a ficar fora do Fla-Flu por precaução, enquanto os clubes alinhavam os termos da transferência. As conversas, que já estiveram em estágio avançado, arrefeceram nos últimos dias, o que abriu espaço para sua reintegração.

O valor da operação pode chegar a R$ 190 milhões, considerando metas de desempenho e bônus por objetivos. A presença do jogador nesta rodada, portanto, pode ser tanto uma oportunidade de mantê-lo em ritmo competitivo quanto uma vitrine final antes da concretização do negócio.

Essa mesma lista de baixas agora inclui também Allan. O volante, que recentemente vinha ganhando mais minutos e sendo utilizado em diferentes funções por Filipe Luís, não estará disponível por precaução médica. O departamento médico indicou a necessidade de controle de carga devido a uma fascite plantar no pé direito - uma lesão que exige atenção para não se tornar crônica. Allan vinha sendo uma das alternativas mais consistentes na recomposição do meio-campo.

Além de Allan, estão fora da partida Danilo, Plata, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Erick Pulgar - um cenário que testa a profundidade do elenco rubro-negro. A boa notícia para Filipe Luís é o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão e volta a ser opção para o ataque.