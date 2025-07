Após compra da Arena, Grêmio deve realizar ação para lotar o estádio na Copa Sul-Americana 

Clube planeja casa cheia para a decisão no dia 23 de julho.

No próximo dia 23 de julho, o Grêmio vai receber o Alianza Lima-PER na Arena , pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana . Essa partida será a primeira após o anúncio da negociação envolvendo a compra da dívida e também da gestão do estádio pelo pré-candidato à presidência, Marcelo Marquês.

Nos bastidores, o clube trabalha com a possibilidade de uma grande ação para que, neste jogo, o estádio receba um público na casa dos 40 mil torcedores. Mesmo com a gestão ainda sendo feita pela Arena Porto-Alegrense, o trabalho a partir de agora será também gerido em conjunto com o Grêmio.